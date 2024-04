Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 25,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 25,50 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 54.077 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,90 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,31 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

