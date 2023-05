Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,25 EUR

-2,28% Charts

News

Analysen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 18,26 EUR. Bei 18,20 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 18,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.648.591 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 36,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 49,61 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 16,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,48 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

Vonovia-Aktie fester: Vonovia verkauft Immobilien für 560 Millionen Euro - Milliardenverlust

Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia verkauft Beteiligung an Immobilienportfolio für Milliardenbetrag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE