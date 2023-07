Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 18,76 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 18,76 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,79 EUR an. Mit einem Wert von 18,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 854.208 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 33,16 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 76,76 Prozent zulegen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 18,60 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Am 02.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. unter Druck: Stifel-Analysten warnen vor "langem Hangover" im Immobilienbereich

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Analystenstudien treiben Aktie von LEG Immobilien - Auch Branche im Trend