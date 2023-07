Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 19,24 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 19,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,48 EUR. Bei 18,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.390.950 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 72,39 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 25,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Aktie aus.

