Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,42 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 28,42 EUR. Bei 28,27 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.311.604 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 18,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,51 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

