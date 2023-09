Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag billiger

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 22,62 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 22,62 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.804.513 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 26,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 48,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,12 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

