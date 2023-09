Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 22,94 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 22,94 EUR nach. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,93 EUR. Bei 23,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 157.065 Stück.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 25,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 33,44 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

