Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,57 EUR aus. Mit einem Wert von 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 546.471 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Gewinne von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

