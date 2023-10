Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,39 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.944 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 53,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,42 EUR aus.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

