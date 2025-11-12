Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 25,86 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,14 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 674.727 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 32,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,58 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Vonovia SE-Aktie

Vonovia SE-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Vonovia SE-Aktie