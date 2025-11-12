Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,03 EUR.
Die Vonovia SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 26,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.159.997 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 7,68 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,58 EUR für die Vonovia SE-Aktie.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.
Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
