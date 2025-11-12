DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.331 -0,6%Bitcoin87.786 -1,2%Euro1,1597 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.198 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

12.11.25 16:08 Uhr

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,03 EUR.

Vonovia SE
26,10 EUR 0,19 EUR 0,73%
Die Vonovia SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 26,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.159.997 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 7,68 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,58 EUR für die Vonovia SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Vonovia SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

