Blick auf Vonovia SE-Kurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag höher

12.11.25 09:22 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,84 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 25,84 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,97 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 143.465 Vonovia SE-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,15 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,58 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Am 05.11.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Redaktion finanzen.net

