Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 29,10 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,11 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 86.476 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,74 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,06 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

