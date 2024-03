Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Mittwochmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,21 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 27,21 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,36 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 326.544 Aktien.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 43,88 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,846 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,02 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester