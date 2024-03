Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Mittwochnachmittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,33 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 676.550 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 6,72 Prozent niedriger. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,846 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,02 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

