Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,42 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 27,42 EUR nach oben. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,52 EUR zu. Bei 27,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 62.533 Stück.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,31 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,846 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,02 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester