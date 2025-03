Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag in Grün

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,06 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,06 EUR. Bei 26,23 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 26,08 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 571.179 Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 23,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,90 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,79 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,72 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren bedeutet

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Montagmittag

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter