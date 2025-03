Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,02 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 26,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,17 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,97 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,08 EUR. Zuletzt wechselten 80.479 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (23,74 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 9,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,79 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

