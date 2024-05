Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Montagmittag positiv

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,86 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 27,86 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,93 EUR. Bei 27,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.203 Stück gehandelt.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,71 Prozent.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,86 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,47 EUR je Aktie gewesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

