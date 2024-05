Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Montagnachmittag Boden gut

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,99 EUR. Mit einem Wert von 27,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 452.748 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 5,24 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 71,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie vermeldet.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 02.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

