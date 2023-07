Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,49 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 19,49 EUR nach oben. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,61 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.003.124 Stück.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 33,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2024 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie zieht an: Rückkauf einer ausstehenden Anleihe

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. unter Druck: Stifel-Analysten warnen vor "langem Hangover" im Immobilienbereich