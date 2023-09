Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 22,53 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 22,53 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,43 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 934.785 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 47,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,12 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

