Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 22,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 22,55 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222.138 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Gewinne von 27,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,28 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,12 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

