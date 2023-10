Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 22,67 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,67 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,61 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 464.618 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 21,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,64 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,42 EUR an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

