Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,30 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 443.468 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 52,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,28 EUR aus.

Am 03.11.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

