Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,30 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 26,24 EUR. Bei 26,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 301.453 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 72,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

