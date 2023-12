Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,51 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,51 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,53 EUR. Bei 26,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39.110 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 8,34 Prozent wieder erreichen. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,91 EUR.

Am 03.11.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

