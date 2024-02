Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 25,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 578.116 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 13,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,04 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,908 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,82 EUR an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

