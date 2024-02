Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Mit einem Kurs von 25,80 EUR zeigte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,80 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,88 EUR aus. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,71 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,76 EUR. Bisher wurden heute 44.293 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 13,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,908 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,82 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

