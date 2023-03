Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Mittag an

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 20,59 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,67 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 20,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.470.785 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 45,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 55,20 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 18,59 EUR. Abschläge von 10,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,67 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,38 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie verliert: Vonovia will seinen Aufsichtsrat verkleinern

Vonovia-Aktie gibt nach: Razzien bei Vonovia betreffen auch GWG-Gruppe

Vonovia-Aktie nach Bericht über Razzia tief im Minus - Vonovia leitet Untersuchung ein

