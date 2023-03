Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 20,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.528.377 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 45,96 EUR markierte der Titel am 18.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 55,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,59 EUR. Abschläge von 9,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 33,67 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE