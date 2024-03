Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verliert am Nachmittag

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 26,87 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 26,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 26,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.044.485 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,15 EUR.

Am 03.11.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

