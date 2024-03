Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 27,50 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 27,50 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 48.970 Stück.

Am 31.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR an. 6,55 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Mit Abgaben von 44,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,817 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,02 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

