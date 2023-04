Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Vonovia 19,27 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 19,23 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,37 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.735.873 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,42 EUR erreichte der Titel am 27.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 25,90 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,62 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,451 EUR fest.

