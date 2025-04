Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Vonovia SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 27,12 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 27,12 EUR. Die Vonovia SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,40 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,21 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.872.230 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 25,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 11,39 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,46 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE ein EPS von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 68,62 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

