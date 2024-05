Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,89 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,89 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,58 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 723.416 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,06 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 02.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

