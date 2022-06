Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag zu

Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 31,66 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.757.278 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,51 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2021. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 41,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 3,87 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 761,41 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,95 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie schwächer: Vonovia entwickelt mit VSK Software und Stadt Bochum digitale Bauantragsprüfung

Wunschanalyse der Woche: Vonovia-Aktie

Aktien von Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. fallen kräftig: Immobilienwerte leiden unter Zinswende der EZB

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE