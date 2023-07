Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Freitagvormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 19,63 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 19,63 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,67 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 212.634 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 02.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,19 EUR je Aktie.

