Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 20,99 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 20,99 EUR. Bei 21,03 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 484.131 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 37,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,89 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Am 01.11.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

