Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 20,76 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 20,76 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,71 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 20,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.285.414 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,69 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,45 Prozent.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 27,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

