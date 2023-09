Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 23,72 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 23,72 EUR. Bei 23,82 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.578.760 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Mit Abgaben von 35,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,34 EUR aus.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

