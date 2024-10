Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Montagnachmittag ein

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,98 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 31,98 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,86 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 584.026 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 62,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,69 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,95 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -2,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

