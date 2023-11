Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Mittag vor

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 23,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 657.723 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2023). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit Abgaben von 35,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

