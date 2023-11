Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag behauptet

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 23,26 EUR.

Mit einem Wert von 23,26 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,39 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 23,20 EUR. Mit einem Wert von 23,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.500 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 52,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,39 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

