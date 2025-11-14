Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 25,93 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 25,93 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 499.719 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,03 EUR am 26.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,62 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,99 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Vonovia SE-Aktie