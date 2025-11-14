DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.051 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,41 +2,1%Gold4.101 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Abschlägen

14.11.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 25,93 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
25,97 EUR -0,30 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 25,93 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,81 EUR. Bei 26,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.050.789 Vonovia SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 05.11.2025. Das EPS belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr

Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Vonovia SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen