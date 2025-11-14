Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 25,93 EUR ab.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 25,93 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,81 EUR. Bei 26,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.050.789 Vonovia SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 7,33 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,58 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 05.11.2025. Das EPS belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

