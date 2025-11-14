DAX23.819 -0,9%Est505.685 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,17 +1,7%Gold4.171 ±-0,0%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag im Minusbereich

14.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 26,01 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 26,01 EUR nach. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,97 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,04 EUR. Bisher wurden heute 77.585 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Gewinne von 23,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,61 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.

Vonovia SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

