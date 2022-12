Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag tiefer

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 23,71 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,58 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,95 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 124.986 Aktien.

Bei 48,93 EUR erreichte der Titel am 28.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,59 EUR am 13.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2018 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,47 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE