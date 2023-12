Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Donnerstagmittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,4 Prozent auf 28,65 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:49 Uhr 8,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.982.218 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gewinne von 1,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

