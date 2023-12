Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Donnerstagnachmittag kräftig

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,1 Prozent auf 28,59 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,1 Prozent auf 28,59 EUR. Bei 29,09 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.468.035 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 46,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,91 EUR.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr verdient

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels